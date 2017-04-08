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Выступление зампостпреда РФ при ООН на экстренном заседании Совбеза по Сирии

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(2:53 / 19.00Mb / просмотров видео: 276)
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Соединенные Штаты манипулируют статьями устава ООН и прикрываются борьбой с терроризмом, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в ходе экстренного заседания Совбеза по Сирии.



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