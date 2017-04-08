Выступление зампостпреда РФ при ООН на экстренном заседании Совбеза по Сирии

Прямая трансляция со старта второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Арсену Чакряну исполнилось 100 лет.
Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Именно с посещения Храма Гроба Господня началось их паломничество по Святой Земле.
Спортивную площадку во дворе многоэтажных домов по улице Эшба в Сухуме в пятницу 7 апреля установило руководство проекта "Трезвая Россия".
Прямая трансляция со старта второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
В пятницу 7 апреля завершился третий тур XXIV Чемпионата Абхазии по футболу.
В Национальной библиотеке имени Папаскир в Сухуме 118 человек написали "Тотальный диктант" в субботу 8 апреля.