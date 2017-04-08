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LIVE: Старт второго тура вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (82)
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НТВ
НТВ

Прямая трансляция со старта второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (82)


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