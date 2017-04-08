LIVE: Старт второго тура вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ

Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Арсену Чакряну исполнилось 100 лет.
Соединенные Штаты манипулируют статьями устава ООН и прикрываются борьбой с терроризмом, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в ходе экстренного заседания Совбеза по Сирии.
Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Именно с посещения Храма Гроба Господня началось их паломничество по Святой Земле.
Спортивную площадку во дворе многоэтажных домов по улице Эшба в Сухуме в пятницу 7 апреля установило руководство проекта "Трезвая Россия".