19:28 09 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Паломники из Абхазии совершили крестный ход к гробнице Лазаря

Получить короткую ссылку
Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (23)
2310

Новости

Все новости
Все новости
(0:56 / 7.31Mb / просмотров видео: 32)
SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Их паломничество началось с посещения Храма Гроба Господня.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (23)
Теги:
Абхазия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Страны мира. Абхазия
Шахтер у дороги, газон у проспекта: старый новый Ткуарчал
Кадры от церкви Мар Гирги в городе Танта, где прогремел взрыв
Кадры с места взрыва в египетской церкви
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Сухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia