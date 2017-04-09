Паломники из Абхазии совершили крестный ход к гробнице Лазаря

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром в крупнейшей церкви египетского города Танта во время церковной службы.
Памятник рабочему шахтеру встречает у въезда в город как напоминание о былой мощи индустриального города. Кто сегодня живет в Ткуарчале, о чем они мечтают и за что горожане любят свой Ткуарчал, в опросе корреспондентов Sputnik Амры Амичба и Томаса Тхайцук.
В Абхазии на избирательном участке № 76 по выборам президента Южной Осетии и переименованию республики ожидаются около 50 избирателей.
В субботу в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги подмосковная электричка столкнулась с поездом дальнего следования Москва – Брест.
На избирательном участке № 76 по выборам президента Южной Осетии и проведению референдума в Посольстве Южной Осетии в Абхазии подводятся итоги.
Верующие Абхазии отметили Вход Господень в Иерусалим в воскресенье 9 апреля в Благовещенском соборе Сухума.
Новые образы, незабываемые встречи юных вокалистов со своими кумирами и новые жесткие правила отбора. Второй тур международного конкурса "Ты супер!" стартовал 8 апреля.