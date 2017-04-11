Путин прокомментировал обвинения в адрес властей Сирии

Второе выступление участницы от Абхазии Валерии Адлейба на новом музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ 15 апреля, в 20:00.
В гагрское подразделение "Нэрс" по военно-тактическим играм в страйкбол входят восемь человек в возрасте от 17 до 35 лет. По сценарию ребята разделились на "террористов" и "спецназ".
В Международный день брата и сестры, который отмечается ежегодно 10 апреля во многих странах мира, жители Сухума рассказали корреспондентам Sputnik, насколько теплые отношения между их братьями и сестрами.
Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи.
Пятый созыв Парламента Абхазии передал эстафету шестому. За пять лет парламентариями было принято более 290 законов и более 50 постановлений. Оцените работу депутатов предыдущего созыва.
После ракетного удара США по сирийскому аэродрому Шайрат двустороннее отношения Москвы и Вашингтона определенное время не будут развиваться – потеряны возможности договориться, уходит время, отметил политолог Андрей Сушенцов.
Какие изменения в закон "О защите предпринимателей" собираются вносить в Абхазии, прокомментировали на радио Sputnik председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава и замминистра экономики Батал Тарба.
Александр Лукашенко признал, что очень сожалел, узнав об ударе американскими ракетами по авиабазе в Сирии.
В случае окончательной победы Анатолия Бибилова на президентских выборах курс на интеграцию Южной Осетии с Россией продолжится, однако развитие республики, возможно, будет более динамичным, считают опрошенные Sputnik эксперты
Республиканская коллегия адвокатов (РКА) намерена обжаловать в суде нормативное постановление Верховного суда РК и правила пропускного режима для посетителей на территории и в зданиях судов
Визит секретаря СБ РФ Николая Патрушева в Баку связан с проблемой исламистского подполья, ставшей актуальной после роста террористической активности в Турции и в России.
Беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, попавшие в Эстонию по программе ЕС, отправляются в "турпоездки" по Европе, о которых они не обязаны отчитываться перед властями; вернутся они обратно или попытаются осесть в "более богатых" государствах ЕС, никто не знает
В Кыргызстане нередко человек, продавший машину, начинает получать уведомления о штрафах за нарушение ПДД, совершенное на его бывшем авто посторонним человеком. Корреспондент Sputnik Кыргызстан выяснил, как нужно правильно решать эту проблему.
Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода решил массово повысить культурный уровень своих сотрудников и приобщить их к походам в театры
Участница "Евровидения-2017" от Германии побывает на родине великого армянского композитора Комитаса, композицию которого исполнила в рамках музыкального флешмоба "Celebrate Diversity".
Американские военнослужащие надышались испарениям в ходе учений в Латвии и были доставлены в больницу
Обычно к пасхальным праздникам трудовые мигранты возвращаются в Молдову, начинают активно тратить деньги, совершая покупки, и это влияет на обменный курс в стране - из "обменок" на время может исчезнуть валюта.
Для каждого из заместителей хокима планируется создать специальный секретариат, который займется решением всего комплекса вопросов по развитию необходимой инфраструктуры и продвижению туристского бренда области за рубежом
Литва "по соображениям безопасности" отказалась принимать семью беженцев из Сирии с пятью малолетними детьми, которые, хоть и не были довольны такому определению, надеялись, что их долгий путь мог подойти к концу
Пятый созыв Парламента Абхазии передал эстафету шестому. За пять лет парламентариями было принято более 290 законов и более 50 постановлений. Оцените работу депутатов предыдущего созыва.
Республиканская коллегия адвокатов (РКА) намерена обжаловать в суде нормативное постановление Верховного суда РК и правила пропускного режима для посетителей на территории и в зданиях судов
Беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, попавшие в Эстонию по программе ЕС, отправляются в "турпоездки" по Европе, о которых они не обязаны отчитываться перед властями; вернутся они обратно или попытаются осесть в "более богатых" государствах ЕС, никто не знает