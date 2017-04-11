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Путин прокомментировал обвинения в адрес властей Сирии

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RUPTLY
© RUPTLY.

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, предшествующие началу военной кампании США в Ираке.



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