Путин прокомментировал обвинения в адрес властей Сирии

Беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, попавшие в Эстонию по программе ЕС, отправляются в "турпоездки" по Европе, о которых они не обязаны отчитываться перед властями; вернутся они обратно или попытаются осесть в "более богатых" государствах ЕС, никто не знает