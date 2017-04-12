Проблема с душком: Дбар и Пилия рассказали о ситуации со свалками в Абхазии

По словам Роман Дбар, не в первый раз ситуация со скоплением мусора вызывает недовольство местных жителей, а причиной очередных всплесков протеста становится, как правило, несанкционированный поджог мусора. Он подчеркнул, что мусорные пункты должны быть огорожены и охраняемыми.

Абхазия позиционируется как курортная, туристическая страна и мониторинг состояния экологии, природы и водоемов – приоритет, уверен эколог. Нынешние полигоны в республике закладывались еще в советские времена. Дбар подчеркнул, что бытовые отходы в те времена значительно отличались от современных. Сейчас на одного человека приходится около 900 граммов отходов в сутки.

Ежегодно в республике вырабатывается до 100 тонн мусора, а с ростом числа туристов эта цифра может достигнуть и 150 тонн в год.

Директор Института экологии видит решение проблемы в сортировке мусора, а в дальнейшем в переработке на вторсырье. Чем скорее это произойдет, тем лучше, считает Пилия.

Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия напомнил, что подобная ситуация с блокированием пунктов сбора бытовых отходов в прошлом году была и в Гулрыпшском районе.

Он подчеркнул, что проблема утилизации бытовых отходов – это проблема не только Сухума, а республиканского масштаба.

Въезд на территорию свалки близ поселка Дружба Гудаутского района был перекрыт местными жителями в субботу 8 апреля. Пикет завершился вечером 10 апреля.

Требование закрыть или перенести свалку жители близлежащих сел уже предъявляли в мае 2016 года