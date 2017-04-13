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Австриец установил мировой рекорд, играя в видеоигру

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(0:45 / 6.45Mb / просмотров видео: 161)
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Австрийский геймер Йоханес Лоффельманн попал в Книгу Гиннесса за самую продолжительную игру в виртуальной реальности. Смотрите на видео, как он устанавливал новый мировой рекорд. Смотреть полностью



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