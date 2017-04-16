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Исполнение Валерии Адлейба снова покорило зрителей и членов жюри шоу "Ты супер!"

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (92)
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По итогам второго отборочного тура, Валерия Адлейба с песней "Hello" певицы Адель вышла в полуфинал детского вокального конкурса "Ты супер!".

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (92)


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