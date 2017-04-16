Исполнение Валерии Адлейба снова покорило зрителей и членов жюри шоу "Ты супер!"

Благодатный огонь - символ нерукотворного света Воскресения Христова, появился в Кувуклии ( часовня над Гробом Господним - ред.) в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.