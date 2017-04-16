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Голос Очамчыры на шоу "Ты супер!": как земляки болели за Валерию Адлейба

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (95)
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© Sputnik. Зафас Гамгия, Анжелика Бения

Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба прошла в полуфинал вокального конкурса "Ты супер!", исполнив песню "Hello" британской певицы Адель.

Второе выступление Валерии Адлейба на шоу "Ты супер!" смотрел родной город юной участницы — Очамчыра. 11-летняя Валерия вышла в полуфинал детского вокального конкурса, исполнив песню "Hello" британской певицы Адель.

Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Проект объединил 100 юных вокалистов из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (95)


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