Драки, крики и сожжение флага - сторонники и противники Трампа схлестнулись в США

Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба прошла в полуфинал вокального конкурса "Ты супер!", исполнив песню "Hello" британской певицы Адель.
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи - Песаха.
По итогам второго отборочного тура, Валерия Адлейба с песней "Hello" певицы Адель вышла в полуфинал детского вокального конкурса "Ты супер!".
Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба стала полуфиналисткой международного проекта "Ты супер!".
Долгожданное второе выступление Валерии Адлейба во втором туре международного вокального шоу "Ты супер!" смотрели земляки конкурсантки в Очамчырском Доме культуры.
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