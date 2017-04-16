Драки, крики и сожжение флага - сторонники и противники Трампа схлестнулись в США

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи - Песаха.