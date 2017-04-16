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Драки, крики и сожжение флага - сторонники и противники Трампа схлестнулись в США

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(1:08 / 7.25Mb / просмотров видео: 18709)
RUPTLY
© RUPTLY.

Массовые драки произошли при столкновении сторонников и противников президента США Дональда Трампа в калифорнийском городе Беркли. По факту беспорядков местная полиция уже задержала по меньшей мере 15 человек.



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