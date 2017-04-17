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Ликование на улицах Стамбула

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(1:07 / 7.49Mb / просмотров видео: 21)
RUPTLY
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Тысячи сторонников президента Турции Тайипа Эрдогана вышли на улицы Стамбула, чтобы отпраздновать предварительные итоги конституционного референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской.



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