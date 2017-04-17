Ликование на улицах Стамбула

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"Царская" болезнь: что мы знаем о гемофилии Что за болезнь гемофилия и кто ей подвержен, накануне Всемирного дня гемофилии рассказывает гематолог. 60

Валерия Адлейба вышла на первое место в онлайн-голосовании шоу "Ты супер!" Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе, его участники - воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. 467