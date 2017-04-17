Ликование на улицах Стамбула

Массовые драки произошли при столкновении сторонников и противников президента США Дональда Трампа в калифорнийском городе Беркли. По факту беспорядков местная полиция уже задержала по меньшей мере 15 человек.
Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба прошла в полуфинал вокального конкурса "Ты супер!", исполнив песню "Hello" британской певицы Адель.
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи - Песаха.
По итогам второго отборочного тура, Валерия Адлейба с песней "Hello" певицы Адель вышла в полуфинал детского вокального конкурса "Ты супер!".
Что за болезнь гемофилия и кто ей подвержен, накануне Всемирного дня гемофилии рассказывает гематолог.
Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе, его участники - воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом.
Сколько будет стоить российский газ для Беларуси после того, как Минск и Газпром зафиксировали цены.
В пасхальных богослужениях в России приняли участие более 4,3 млн человек.
Значительная часть территории Казахстана оказалось под ударом стихии – уже семь областей республики страдают от паводков.
Азербайджан не намерен уступать газовый рынок Грузии третьей стороне и готов предлагать наиболее выгодные условия.
Русский поэт Игорь Северянин как часть эстонской культуры. В Таллинне готовятся отметить его 130-летие.
В Кыргызстане предлагают сажать в тюрьму за необоснованное возбуждение уголовных дел в отношении предпринимателей.
Пассажир загоревшегося самолета авиакомпании "Сомон Эйр" рассказал о произошедшем.
Проверка уровня боеготовности военных российской базы пройдет в Армении в три этапа.
Водителям Латвии хотят запретить выпивать на глазах у инспектора, чтобы он не смог определить, был ли водитель трезв до остановки
Врачи советуют не увлекаться на Пасху трапезой и помнить – резкий переход от постной к тяжелой пище чреват последствиями.
В Самарканде будет создана свободная туристическая зона. Ее проект был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Вместо привычных бумажных книг библиотеках литовского Каунаса начнут выдавать читателям электронные.
Что за болезнь гемофилия и кто ей подвержен, накануне Всемирного дня гемофилии рассказывает гематолог.
Значительная часть территории Казахстана оказалось под ударом стихии – уже семь областей республики страдают от паводков.
Русский поэт Игорь Северянин как часть эстонской культуры. В Таллинне готовятся отметить его 130-летие.