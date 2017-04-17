Спецоперация ФСБ и МВД РФ по задержанию контрабанды

Традиционный спуск огненных колес с холма провели на Пасху в Германии, так местные жители отгоняют зиму и призывают весну.
Тысячи сторонников президента Турции Тайипа Эрдогана вышли на улицы Стамбула, чтобы отпраздновать предварительные итоги конституционного референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской.
Массовые драки произошли при столкновении сторонников и противников президента США Дональда Трампа в калифорнийском городе Беркли. По факту беспорядков местная полиция уже задержала по меньшей мере 15 человек.
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Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов побывал на съемках популярного шоу "Однажды в России" на ТНТ, и лично убедился, что с виду легкая игра актеров на экране телевизора в реальности дается участникам проекта непросто.
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Углубление сотрудничества со спецслужбами стран-поставщиков мигрантов – необходимая часть работы ОДКБ, считает эксперт.
В Латвии стартовали учения НАТО «Летний щит», в ходе которых будет отрабатываться, в том числе, артиллерийская поддержка.
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Президент Эстонии в ознаменование столетия республики обозначила три цели народа – хозяйствовать, петь и хорошо учиться.