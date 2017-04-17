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Спецоперация ФСБ и МВД РФ по задержанию контрабанды

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(1:04 / 6.66Mb / просмотров видео: 346)
ФСБ РФ
ФСБ РФ

В России пресечен крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины: по делу проходят сразу 54 человека, у которых изъято более 230 "стволов" и 21 килограмма взрывчатки.



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