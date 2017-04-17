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Горящие "колеса" из сена в честь Пасхи в Германии

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(1:04 / 8.72Mb / просмотров видео: 132)
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Традиционный спуск огненных колес с холма провели на Пасху в Германии, так местные жители отгоняют зиму и призывают весну.



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