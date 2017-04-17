Кадры задержания организатора теракта в метро Санкт-Петербурга

Около пяти тысяч пасхальных яиц выбросили из вертолета на травяное поле в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Большая охота за яйцами — одна из главных пасхальных традиций во многих странах мира. По традиции яйца прячет пасхальный кролик, а дети их ищут.
Традиционный спуск огненных колес с холма провели на Пасху в Германии, так местные жители отгоняют зиму и призывают весну.
В России пресечен крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины: по делу проходят сразу 54 человека, у которых изъято более 230 "стволов" и 21 килограмма взрывчатки.
Тысячи сторонников президента Турции Тайипа Эрдогана вышли на улицы Стамбула, чтобы отпраздновать предварительные итоги конституционного референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской.
Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов побывал на съемках популярного шоу "Однажды в России" на ТНТ, и лично убедился, что с виду легкая игра актеров на экране телевизора в реальности дается участникам проекта непросто.
В воскресенье более 51% граждан Турции поддержали переход от парламентской к президентской республике. Таким образом, президент Реджеп Тайип Эрдоган добился расширения своих полномочий.
Врач-диетолог рассказала о том, как начать правильно питаться после длительного поста.
Нефтегазодобывающее объединение "Белоруснефть" обсуждает возможность реализации проектов с компанией "Русснефть".
Виталий Калоев посмотрел фильм "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером и считает, что из диспетчера в кино делают жертву.
Сильные паводки обрушились на север и центральную часть Казахстана, число эвакуированных превысило четыре тысячи человек.
Заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией завершилось в Баку.
Парламент Эстонии предлагает законодательно отобрать у президента отпуск, поскольку он всегда должен быть на посту.
Оппозиционеров, обвиненных в приготовлении к насильственному захвату власти, приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 20 лет.
Оборонная промышленность России и Таджикистана станет предметом обсуждения представителей двух стран 20 апреля.
Углубление сотрудничества со спецслужбами стран-поставщиков мигрантов – необходимая часть работы ОДКБ, считает эксперт.
Военные Латвии заявили, что зафиксировали близ своих вод две российские подлодки, классифицируемые НАТО как «Кило».
Молдавскими леями нового образца можно оплатить не все услуги – их не принимают банкоматы.
Правоохранители Латвии обсудят с узбекскими коллегами методы борьбы с коррупцией и этические стандарты поведения.
Выпавший на Пасху в Литве снег оставил без электричества около 22 тысяч человек.
Врач-диетолог рассказала о том, как начать правильно питаться после длительного поста.
Сильные паводки обрушились на север и центральную часть Казахстана, число эвакуированных превысило четыре тысячи человек.
Парламент Эстонии предлагает законодательно отобрать у президента отпуск, поскольку он всегда должен быть на посту.