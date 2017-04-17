22:54 17 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Кадры задержания организатора теракта в метро Санкт-Петербурга

Получить короткую ссылку
Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (21)
23 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(1:07 / 9.12Mb / просмотров видео: 390)
ФСБ РФ
ФСБ РФ

Аброр Азимов из Центральной Азии задержан в Подмосковье за организацию теракта в метро Петербурга. По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (21)


Еще видео

  • Пасхальные яйца с неба: пять тысяч яиц сбросили с вертолета в США
    Последнее обновление: 21:00 17.04.2017
    21:00 17.04.2017

    Пасхальные яйца с неба: пять тысяч яиц сбросили с вертолета в США

    Около пяти тысяч пасхальных яиц выбросили из вертолета на травяное поле в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Большая охота за яйцами — одна из главных пасхальных традиций во многих странах мира. По традиции яйца прячет пасхальный кролик, а дети их ищут.

    7
  • Горящие колеса из сена в честь Пасхи в Германии
    Последнее обновление: 17:09 17.04.2017
    17:09 17.04.2017

    Горящие "колеса" из сена в честь Пасхи в Германии

    Традиционный спуск огненных колес с холма провели на Пасху в Германии, так местные жители отгоняют зиму и призывают весну.

    10
  • Спецоперация ФСБ и МВД РФ по задержанию контрабанды
    Последнее обновление: 16:35 17.04.2017
    16:35 17.04.2017

    Спецоперация ФСБ и МВД РФ по задержанию контрабанды

    В России пресечен крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины: по делу проходят сразу 54 человека, у которых изъято более 230 "стволов" и 21 килограмма взрывчатки.

    22
  • Ликование на улицах Стамбула
    Последнее обновление: 11:38 17.04.2017
    11:38 17.04.2017

    Ликование на улицах Стамбула

    Тысячи сторонников президента Турции Тайипа Эрдогана вышли на улицы Стамбула, чтобы отпраздновать предварительные итоги конституционного референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской.

    24

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Свежие овощи
    Едим снова

    Врач-диетолог рассказала о том, как начать правильно питаться после длительного поста.

  • Паводки в Актобе
    Мокрое дело

    Сильные паводки обрушились на север и центральную часть Казахстана, число эвакуированных превысило четыре тысячи человек.

  • Молоток спикера Рийгикогу
    Раб службы

    Парламент Эстонии предлагает законодательно отобрать у президента отпуск, поскольку он всегда должен быть на посту.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
Репетиция Парада Победы, белохвостый орлан и Пасха: кадры недели
Задержание организатора теракта в метро Санкт-Петербурга
Кадры задержания организатора теракта в метро Санкт-Петербурга
За что отвечают левое и правое полушарие нашего мозга
Заряжай мозги

Соцсети

Sputnikabkhazia