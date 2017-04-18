Протесты в Стамбуле против результатов референдума

Около пяти тысяч пасхальных яиц выбросили из вертолета на травяное поле в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Большая охота за яйцами — одна из главных пасхальных традиций во многих странах мира. По традиции яйца прячет пасхальный кролик, а дети их ищут.
Аброр Азимов из Центральной Азии задержан в Подмосковье за организацию теракта в метро Петербурга. По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.
Традиционный спуск огненных колес с холма провели на Пасху в Германии, так местные жители отгоняют зиму и призывают весну.
В России пресечен крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины: по делу проходят сразу 54 человека, у которых изъято более 230 "стволов" и 21 килограмма взрывчатки.
О перспективах преемственности законотворческого процесса в новом составе Парламента Абхазии в интервью Sputnik рассказал депутат пятого созыва Народного Собрания Сергей Шамба.
Вторая сессия шестого созыва Народного Собрания - Парламента Абхазии состоялась во вторник 18 апреля.
"Неделю ранней диагностики рака" проводит Евразийская Федерация онкологов (ЕАФО), Евразийский противораковый фонд (EACF), Научно-образовательный центр "Евразийская онкологическая программа ЕАФО" и Национальный онкологический центр Абхазии при поддержке Абхазского общественного фонда "Амшра" и Минздрава Абхазии с 18 по 21 апреля.
Россия поддержала кандидатуру посла Беларуси в Австрии Елены Купчиной на пост генерального секретаря ОБСЕ.
Избранный президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во вторник сложил с себя полномочия депутата и главы законодательного органа.
Паводок, охвативший уже семь регионов Казахстана, может угрожать столице республики – Астане.
Руководитель Технопарка "Сколково" рассказал, как азербайджанские стартапы могут получить миллионные инвестиции из России.
Присоединение Эстонии к ЕС вызвало массовый переезд высококвалифицированных специалистов на запад.
Задержанный предполагаемый организатор теракта в петербургском метро был лишен кыргызского гражданства в 2013 году.
На 201-й российской военной базе в Таджикистане завершилась комплексная проверка боеготовности.
Армения заняла третье место среди стран СНГ и ближнего зарубежья по популярности для гастротуризма среди россиян.
Поддержать должный градус страха и ненависти к России – вот цель учений НАТО в Латвии, считает эксперт.
Молдавскими леями нового образца можно оплатить не все услуги – их не принимают банкоматы.
В Узбекистане осудили джихадистов из краснодарской ячейки, задержанных СНБ Узбекистана по возвращении на родину.
Вильнюсский университет принял решение посмертно выдать дипломы еврейским студентам, которые погибли во время Холокоста.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещает Абхазию с целью придать импульс двусторонним отношениям.
Паводок, охвативший уже семь регионов Казахстана, может угрожать столице республики – Астане.
Присоединение Эстонии к ЕС вызвало массовый переезд высококвалифицированных специалистов на запад.