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Протесты в Стамбуле против результатов референдума

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Недовольные результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула. В акции протеста приняли участие тысячи человек.



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