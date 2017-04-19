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Салютный дивизион готовится ко Дню Победы: кадры с тренировки

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Салютный дивизион провел тренировку на подмосковном полигоне Алабино в рамках подготовки ко Дню Победы. Смотрите на видео, как артиллерийские расчеты давали залпы из орудий времен Великой Отечественной войны.



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