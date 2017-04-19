Салютный дивизион готовится ко Дню Победы: кадры с тренировки

Официальная церемония открытия нового комплекса посольства России в Абхазии с участием президента республики Рауля Хаджимба и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прошла во вторник 18 апреля в Сухуме.
В Национальном онкологическом центре Абхазии в Сухуме стартовала акция "Неделя ранней диагностики рака", которая будет проходить до 21 апреля.
Недовольные результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула. В акции протеста приняли участие тысячи человек.
Около пяти тысяч пасхальных яиц выбросили из вертолета на травяное поле в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Большая охота за яйцами — одна из главных пасхальных традиций во многих странах мира. По традиции яйца прячет пасхальный кролик, а дети их ищут.
Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Абхазию длился два дня.
Причиной отключения воды в столице Абхазии стала авария на улице Инал-Ипа, которую не смогли ликвидировать без отключений.
О позиции России в Женевских дискуссиях и взаимодействиях МИД РФ и Абхазии рассказала в интервью Sputnik директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова.
Воинские контингенты из России и Сербии прибудут в июне в Беларусь для участия в совместных учениях.
Книгу «Столкновение» о Виталии Калоеве и катастрофе над Боденским озером представила журналист Ксения Каспари.
Парламент Казахстана ограничит контакт коллектора и должника, а также запретит передавать долг нескольким агентствам.
В ходе IV Игр Исламской солидарности в Баку будут организованы программы об исламских традициях и культуре.
Средства эстонских пенсионных фондов пойдут на обновления воздушного флота государственной авиакомпании.
Предполагаемый организатор теракта в Петербурге арестован до 3 июля. По его словам, он не осознавал, что содействует терроризму.
Главное следственное управление СК России по Москве завершило расследование драки на Хованском кладбище.
Российский военнослужащий-контрактник пропал с военной базы, размещенной в армянском городе Гюмри.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал почему ЕС не закрепил права русскоязычных в Балтии.
Цыганский барон рассказал, что заставило подавляющее большинство молдавских ромов покинуть родной край.
Казахстан изучит опыт Узбекистана при переходе на латиницу, заявил глава Минобрнауки Казахстана Ерлан Сагадиев.
Фонд Сороса возвращается в Литву, где займется просветительской работой и утверждением проевропейских установок.
Россия организует курсы по повышению квалификации для сотрудников внешнеполитического ведомства Абхазии.
Парламент Казахстана ограничит контакт коллектора и должника, а также запретит передавать долг нескольким агентствам.
Средства эстонских пенсионных фондов пойдут на обновления воздушного флота государственной авиакомпании.