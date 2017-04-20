Запуск с Байконура: видео с космодрома

Две категории внедорожников примут участие в трофи-марафоне "Тропа буйвола", сообщил на пресс-конференции в Sputnik организатор соревнований Сергей Никитченко.
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в четверг 20 апреля провел пресс-конференцию, посвященную итогам визита главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию.
Девушка, выступая в паре, выполняла номер без страховки. На кадрах видно, как, выполняя перехват, при неудачном движении она выскальзывает из рук партнера.
Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Абхазию длился два дня.
Всемирный день одного из самых древних языков и самого распространенного на планете, государственного языка КНР, Тайваня и Сингапура – китайского – отмечают 20 апреля.
Две категории внедорожников примут участие в трофи-марафоне "Тропа буйвола", сообщил на пресс-конференции в Sputnik организатор соревнований Сергей Никитченко.
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в четверг 20 апреля провел пресс-конференцию, посвященную итогам визита главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию.
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России услуги строителей для того, чтобы возводить АЭС по всему миру.
Уходящий президент Леонид Тибилов накануне сложения своих полномочий поблагодарил кабинет министров за совместную работу.
Вице-спикер мажилиса призвал Ассамблею народа Казахстана быть готовой к информационным вбросам в связи с переходом на латиницу.
Российский гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин сразится в Азербайджане с лучшими шахматистами мира.
Эстония может поучаствовать в дележе наследства покидающей ЕС Великобритании – двух богатых ведомств союза.
Мать задержанных по подозрению в организации терактов в петербургском метро, не верит в виновность своих детей.
ФСБ совместно с Росгвардией пресекла деятельность преступной группы легализовавшей 1500 мигрантов.
Формат срочной службы в Вооруженных силах Армении предлагает изменить глава оборонного ведомства Виген Саркисян.
Вооруженного конфликта на территории страны боятся 62% латышей. Но еще больше жителей боятся болезней.
Из-за обильного снегопада в Кишиневе таксисты отказываются выходить на работу – большинство уже успело сменить резину на летнюю.
Узбекистан присоединился к Парижскому соглашению ООН по сдерживанию глобального потепления.
Литва выступит транзитным государством на пути товаров из Китая в европейские страны. Первый состав пойдет уже летом.
Еще один железнодорожный состав будет курсировать по маршруту Москва-Сухум-Москва в летний период.
Вице-спикер мажилиса призвал Ассамблею народа Казахстана быть готовой к информационным вбросам в связи с переходом на латиницу.
Эстония может поучаствовать в дележе наследства покидающей ЕС Великобритании – двух богатых ведомств союза.