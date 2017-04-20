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Запуск с Байконура: видео с космодрома

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(0:29 / 3.15Mb / просмотров видео: 497)
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-04", на борту которого находятся российский космонавт Федор Юрчихин и астронавт НАСА Джек Фишер, стартовала с космодрома Байконур. Смотрите на видео, как проходил запуск.



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