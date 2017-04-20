Привезли Бибилову приглашение и привет братскому народу: Барциц о визите в РЮО

Премьер Абхазии Беслан Барциц сказал Sputnik Южная Осетия, что привез Бибилову приглашение президента Абхазии Рауля Хаджимба посетить в скором времени солнечный Сухум.

"В ближайшее время мы ожидаем встречи двух президентов. Я прибыл в вашу республику по поручению нашего президента и передам приглашение новому главе Южной Осетии с тем, чтобы он посетил Абхазию", — сказал абхазский премьер.

Он также сказал, что задача руководств Абхазии и Южной Осетии — отвечать потребностям народов, которые заключаются в желании взаимодействовать и продолжать исторические традиции.