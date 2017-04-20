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Привезли Бибилову приглашение и привет братскому народу: Барциц о визите в РЮО

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(0:58 / 7.29Mb / просмотров видео: 66)
SputnikРуслан Тадтаев
© Sputnik. Руслан Тадтаев

Делегация из Абхазии во главе с премьер-министром Бесланом Барциц прибыла в Цхинвал накануне проведения инаугурации избранного президента Анатолия Бибилова, который уже принял в неофициальной обстановке делегацию из Сухума.

Премьер Абхазии Беслан Барциц сказал Sputnik Южная Осетия, что привез Бибилову приглашение президента Абхазии Рауля Хаджимба посетить в скором времени солнечный Сухум.

"В ближайшее время мы ожидаем встречи двух президентов. Я прибыл в вашу республику по поручению нашего президента и передам приглашение новому главе Южной Осетии с тем, чтобы он посетил Абхазию", — сказал абхазский премьер.

Он также сказал, что задача руководств Абхазии и Южной Осетии — отвечать потребностям народов, которые заключаются в желании взаимодействовать и продолжать исторические традиции.



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