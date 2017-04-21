Обновки к сезону: аграрии Абхазии получили и оценили новую сельхозтехнику

Для проведения весенне-полевых работ в Абхазию доставлена новая сельскохозяйственная техника, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Сейчас у нас пора весенней пахоты, государство оказало нам большую помощь. Мы завезли навесное оборудование, это плуги, культиваторы, сеялки, что было нам необходимо, потому что уже более трех лет у нас не было такой поставки. В этом году президент, премьер-министр, министр сельского хозяйства оказали огромную помощь населению, в частности МТС", — сказал начальник машинно-тракторной станции Министерства сельского хозяйства Абхазии Мурман Джонуа.

На сегодня в Абхазии 75 единиц тракторов, которые в данный момент используются для весенней пахоты, сообщил он.

"Хотелось бы на все тракторы привести оборудование, но, вы знаете, наше экономическое положение не самое лучшее. Мы завезли 18 плугов, для тракторов "Беларусь", семь сеялок, семь культиваторов, столько же косилок, то есть, чтобы распределить оборудование так, чтобы каждый район получил ", — отметил Джонуа.

Технику привезли из Краснодарского края.

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