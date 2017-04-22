Берегите голову: как сделать стрижку топором и выжить

Прямая трансляция со старта второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Ежегодный тест об истории Великой Отечественной войны для школьников прошел в "Доме Москвы" в субботу 22 апреля.
Короткометражный фильм о немцах в Абхазии, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали на культурной площадке "СКЛАД" в Сухуме в пятницу 21 апреля.
Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час. Разработчики отметили, что одной из главных преимуществ электрокара является энергоэффективность, так как аппарат потребляет значительно меньше энергии, чем обычные самолеты.
Прямая трансляция со старта второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Ежегодный тест по истории Великой Отечественной войны для школьников прошел в "Доме Москвы" в субботу 22 апреля.
Илья Ачба и Лаврентий Берадзе были одними из героев проекта Sputnik Абхазия "Лица Победы" к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Трагедия произошла в областном центре во время соревнований по бегу на дистанции 6,3 км.
Анатолий Бибилов официально вступил в должность президента Республики Южная Осетия.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении может состояться в Москве 27 апреля.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.
Спецслужбы Кыргызстана задержали мужчину, который должен был совершить теракт на территории СНГ в День Победы.
Военнослужащие 201-й российской военной базы примут участие в военном параде 9 мая в Душанбе.
Первый официальный автобусный маршрут начал курсировать между Москвой и Ереваном.
Министра экономики Латвии за противодействие проекту газопровода Nord Stream 2 обвинили в предательстве интересов страны.
В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в Кишинев начали подключать отопление.
Принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества Индии, Пакистана и Ирана может «размыть» ее эффективность, считает эксперт.
День конопли прошел в Вильнюсе под лозунгом ее легализации. С 1 января этого года ответственность за потребление конопли ужесточена.
Открылась продажа "единых билетов" из России в Абхазию. Воспользоваться им можно будет уже с 29 апреля.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.