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Берегите голову: как сделать стрижку топором и выжить

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(0:48 / 6.52Mb / просмотров видео: 187)
RUPTLY
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Парикмахер из Новосибирска предлагает своим клиенткам необычный способ создания прически – вместо ножниц он использует самый настоящий топор. Стричь, а точнее рубить волосы с помощью топора мастер-парикмахер Даниил Истомин начал из-за желания привнести что-то новое в свою профессию.



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