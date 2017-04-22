LIVE: Второй тур вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ

Парикмахер из Новосибирска предлагает своим клиенткам необычный способ создания прически – вместо ножниц он использует самый настоящий топор. Стричь, а точнее рубить волосы с помощью топора мастер-парикмахер Даниил Истомин начал из-за желания привнести что-то новое в свою профессию.
Ежегодный тест об истории Великой Отечественной войны для школьников прошел в "Доме Москвы" в субботу 22 апреля.
Короткометражный фильм о немцах в Абхазии, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали на культурной площадке "СКЛАД" в Сухуме в пятницу 21 апреля.
Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час. Разработчики отметили, что одной из главных преимуществ электрокара является энергоэффективность, так как аппарат потребляет значительно меньше энергии, чем обычные самолеты.
Ежегодный тест по истории Великой Отечественной войны для школьников прошел в "Доме Москвы" в субботу 22 апреля.
Илья Ачба и Лаврентий Берадзе были одними из героев проекта Sputnik Абхазия "Лица Победы" к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" общественная телестудия "Асаркьа" снимает цикл фильмов о жизни представителей различных национальных общин Абхазии.
Трагедия произошла в областном центре во время соревнований по бегу на дистанции 6,3 км.
Анатолий Бибилов официально вступил в должность президента Республики Южная Осетия.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении может состояться в Москве 27 апреля.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.
Спецслужбы Кыргызстана задержали мужчину, который должен был совершить теракт на территории СНГ в День Победы.
Военнослужащие 201-й российской военной базы примут участие в военном параде 9 мая в Душанбе.
Первый официальный автобусный маршрут начал курсировать между Москвой и Ереваном.
Министра экономики Латвии за противодействие проекту газопровода Nord Stream 2 обвинили в предательстве интересов страны.
В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в Кишинев начали подключать отопление.
Принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества Индии, Пакистана и Ирана может «размыть» ее эффективность, считает эксперт.
День конопли прошел в Вильнюсе под лозунгом ее легализации. С 1 января этого года ответственность за потребление конопли ужесточена.
Открылась продажа "единых билетов" из России в Абхазию. Воспользоваться им можно будет уже с 29 апреля.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.