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Погромы в Париже после первого тура выборов

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(1:02 / 6.40Mb / просмотров видео: 265)
RUPTLY
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Протестующие устроили погромы в Париже в день первого этапа президентских выборов во Франции. Митингующие жгли машины, опрокидывали киоски для сбора стеклотары и ломали рекламные конструкции города.



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