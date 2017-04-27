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В одном из оружейных магазинов Техаса показали золотой автомат Калашникова

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(0:42 / 5.91Mb / просмотров видео: 1685)
RUPTLY
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Классика жанра – "золотой Калашников". Продаются такие "взрослые игрушки" в одном из оружейных магазинов Техаса. Кроме золотого, любителям предлагают и никелированный вариант.



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