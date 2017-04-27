В одном из оружейных магазинов Техаса показали золотой автомат Калашникова

Подопечные БОО "Киараз" из села Моква прошли медицинский осмотр в Сухумской детской поликлинике в четверг 27 апреля.
Сотрудники ФСБ задержали 12 боевиков террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов*". Смотрите кадры спецоперации.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил открытым сбор средств на лечение Санель Ажиба. Цена спасения Санель - 1 миллион 240 тысяч рублей.
Сильный ветер, пронесшийся 23 апреля над Абхазией, сорвал и повредил кровли Дворца культуры и жилых домов в Ткуарчале, Сухуме и Гагре.
Министерство здравоохранения Абхазии продолжает проводить оперативные совещания с профильными лечебными учреждениями перед началом курортного сезона.
Благотворительная общественная организация "Киараз" второй раз организовала медицинский осмотр своих подопечных, и на этот раз пациентами Сухумской детской поликлиники стали дети из села Моква.
О том, как в Абхазии проходит сезонная вакцинация домашнего крупного рогатого скота, от каких болезней защищают животных, и о Цветочке, которой первой сделали прививку в селе Яштуха, в материале корреспондентов Sputnik Амры Амичба и Томаса Тхайцук.
Кое-кто пытается культивировать имидж Беларуси как нахлебника России, но пена в очередной раз схлынет, заявил глава белорусского МИДа.
Ветеран "Альфы" считает, что террористы стараются оседать в отдаленных местах России, а не в центре, где спецслужбы более подготовелны.
Олжас Сулейменов призвал не спешить с переводом казахского языка на латиницу, поскольку это может помешать скорости развития народа.
Использование кальяна и электронных сигарет будет запрещено в Азербайджане в тех же местах, где нельзя курить табак.
В Эстонии боятся, что за размещение в Прибалтике 4000 солдат НАТО, Россия после учений "Запад-2017" оставит в Беларуси 100 тысяч военных.
Родственникам погибших и пострадавшим в результате падения грузового Boeing 747 в поселке Дача СУ, перечислены деньги со спецсчета МЧС.
В Душанбе 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка". Присоединиться к этой международной общественной акции могут все желающие.
В Ереване, по подозрению в хищении в особо крупных размерах, арестована координатор грантовых программ Евросоюза.
Шесть миллионов евро потратит Латвия на приобретение у Австрии подержанных 155-миллиметровых гаубиц серии M109.
После обысков в доме и служебном кабинете задержан министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Юрий Киринчук.
Ташкентская милиция не собирается запрещать георгиевские ленты. Просто всем желающим раздают ленты, стилизованные под флаг Узбекистана.
Теневое ЦРУ, отнесла страны Балтии к государствам, использующим кириллицу, а затем, вместо исправления ошибки, стерла их с карты Европы.
Милиция курортных городов Абхазии переходит на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность граждан и гостей республики.
Олжас Сулейменов призвал не спешить с переводом казахского языка на латиницу, поскольку это может помешать скорости развития народа.
В Эстонии боятся, что за размещение в Прибалтике 4000 солдат НАТО, Россия после учений "Запад-2017" оставит в Беларуси 100 тысяч военных.