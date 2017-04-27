Студенты из Самары представили прототип ходячего дома на выставке в Волгограде. Создатели утверждают, что изобретение может стать дешевой альтернативой офисных помещений для малого бизнеса.
Гроб с останками русского офицера обнаружили при строительстве дома в городе Ардаган на северо-востоке Турции, сообщил представитель мэрии города Эрол Озер.
Вакцинацию домашнего крупного рогатого скота в селе Яштуха провели врачи Управления ветеринарии Сухумского района в рамках сезонных профилактических мероприятий.
Подопечные БОО "Киараз" из села Моква прошли медицинский осмотр в Сухумской детской поликлинике в четверг 27 апреля.
Гостиницы и пансионаты Абхазии уже начали подготовку к курортному сезону 2017, рассказал ведущему радио Sputnik заместитель Министра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба.
Памятное мероприятие, посвященное казакам-добровольцам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, провели в Абхазском Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
О туристическом сезоне-2017 в Абхазии рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Кое-кто пытается культивировать имидж Беларуси как нахлебника России, но пена в очередной раз схлынет, заявил глава белорусского МИДа.
Ветеран "Альфы" считает, что террористы стараются оседать в отдаленных местах России, а не в центре, где спецслужбы более подготовелны.
Олжас Сулейменов призвал не спешить с переводом казахского языка на латиницу, поскольку это может помешать скорости развития народа.
Использование кальяна и электронных сигарет будет запрещено в Азербайджане в тех же местах, где нельзя курить табак.
В Эстонии боятся, что за размещение в Прибалтике 4000 солдат НАТО, Россия после учений "Запад-2017" оставит в Беларуси 100 тысяч военных.
Родственникам погибших и пострадавшим в результате падения грузового Boeing 747 в поселке Дача СУ, перечислены деньги со спецсчета МЧС.
В Душанбе 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка". Присоединиться к этой международной общественной акции могут все желающие.
В Ереване, по подозрению в хищении в особо крупных размерах, арестована координатор грантовых программ Евросоюза.
Шесть миллионов евро потратит Латвия на приобретение у Австрии подержанных 155-миллиметровых гаубиц серии M109.
После обысков в доме и служебном кабинете задержан министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Юрий Киринчук.
Ташкентская милиция не собирается запрещать георгиевские ленты. Просто всем желающим раздают ленты, стилизованные под флаг Узбекистана.
Теневое ЦРУ, отнесла страны Балтии к государствам, использующим кириллицу, а затем, вместо исправления ошибки, стерла их с карты Европы.
Милиция курортных городов Абхазии переходит на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность граждан и гостей республики.
Олжас Сулейменов призвал не спешить с переводом казахского языка на латиницу, поскольку это может помешать скорости развития народа.
В Эстонии боятся, что за размещение в Прибалтике 4000 солдат НАТО, Россия после учений "Запад-2017" оставит в Беларуси 100 тысяч военных.