Кадры задержания боевиков террористической организации в Калининграде

Благотворительная общественная организация "Киараз" второй раз организовала медицинский осмотр своих подопечных, и на этот раз пациентами Сухумской детской поликлиники стали дети из села Моква.

О том, как в Абхазии проходит сезонная вакцинация домашнего крупного рогатого скота, от каких болезней защищают животных, и о Цветочке, которой первой сделали прививку в селе Яштуха, в материале корреспондентов Sputnik Амры Амичба и Томаса Тхайцук.