Протестующие македонцы вошли в здание парламента и устроили драку с депутатами

Смотрите на видео, как участники акции #ОднаНаВсех из Абхазии, России, Украины, Казахстана и Эстонии спели песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа".
Студенты из Самары представили прототип ходячего дома на выставке в Волгограде. Создатели утверждают, что изобретение может стать дешевой альтернативой офисных помещений для малого бизнеса.
Российские военные готовят танки и бронетехнику на платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" к параду Победы в Москве. Смотрите на видео, как солдаты моют боевые машины перед репетицией на Красной площади.
Гроб с останками русского офицера обнаружили при строительстве дома в городе Ардаган на северо-востоке Турции, сообщил представитель мэрии города Эрол Озер.
Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения композитора, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалера ордена "Ахдз-апша" II степени, Народного артиста Абхазии Раждена Гумба состоялся в Абхазской государственной филармонии 27 апреля.
Во время учений в Абхазии российские зенитчики отработали разведку, захват, сопровождение и уничтожение воздушных целей, сообщила пресс-служба ЮВО в пятницу 28 апреля.
О записи первого интервью с поэтессой Нелли Тарба, об особом чувстве взаимопонимания в работе журналистов во время Отечественной войны народа Абхазии, о золотом фонде и о конкурентах в день 85-летия Абхазского радио рассказала редактор русской службы новостей Этери Кация.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей объяснил, почему не надо опасаться учений "Запад-2017".
Эльбрус Каргиев завершает свою работу в должности чрезвычайного и полномочного посла России в Южной Осетии.
В Северо-Казахстанской области в связи с поднятием уровня воды в Сергеевском водохранилище ожидают вторую волну паводка.
Охотничий домик императора Николая II в районе Сарыкамыш турецкой провинции Карс будет отреставрирован и превращен в бутик-отелью.
Финские журналисты рассказали о разделении Эстонии на два мира – русскоязычного меньшинства и коренного населения.
В Кыргызстане начинается рассмотрение дела по фактам хищения и продажи огнестрельного оружия и боеприпасов пограничной службы.
Подозреваемый в причастности к взрыву в Питере представил о себе ложные сведения и не является ни уроженцем, ни гражданином Таджикистана.
Главы МИД Азербайджана, Армении и России сегодня в Москве уточнят позиции по проблемным аспектам урегулирования карабахского конфликта.
Сейм Латвии запретил носить форму Национальных вооруженных сил лицам, не являющимся военнослужащими.
Россия – стратегический партнер Молдовы, с которым страну связывает общая православная вера и многие века общей истории, завил Игорь Додон.
Ташкентская милиция не собирается запрещать георгиевские ленты. Просто всем желающим раздают ленты, стилизованные под флаг Узбекистана.
Литовским транссексуалам предоставят услуги психологической помощи, поскольку они сталкиваются с дискриминацией и давлением.
Абхазская Пицунда вышла в лидеры по продажам туристических путевок на летний сезон 2017 года.
В Северо-Казахстанской области в связи с поднятием уровня воды в Сергеевском водохранилище ожидают вторую волну паводка.
Финские журналисты рассказали о разделении Эстонии на два мира – русскоязычного меньшинства и коренного населения.