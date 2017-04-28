Протестующие македонцы вошли в здание парламента и устроили драку с депутатами

Во время учений в Абхазии российские зенитчики отработали разведку, захват, сопровождение и уничтожение воздушных целей, сообщила пресс-служба ЮВО в пятницу 28 апреля.

О записи первого интервью с поэтессой Нелли Тарба, об особом чувстве взаимопонимания в работе журналистов во время Отечественной войны народа Абхазии, о золотом фонде и о конкурентах в день 85-летия Абхазского радио рассказала редактор русской службы новостей Этери Кация.