Прохожие спасли мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры в Томске

ЧП произошло в четверг вечером в доме на Иркутском тракте.

"Нас, троих парней, подсадили на козырек (магазинов, расположенных на первом этаже многоэтажки). С собой был рекламный баннер, но из окна успел выбежать еще один парень и дал плед. Вчетвером мы его растянули, и в последний момент еще женщина вылезла в окно и схватила плед. Только успели поднять, и мальчик спрыгнул, плед смягчил падение", — написал в одной из томских групп в социальной сети ВКонтакте участник спасательной операции Вадим Половкин.

Мальчик 2008 года рождения получил травмы средней степени тяжести, его отправили в больницу.

Причины возгорания уточняются.

Мэр Томска Иван Кляйн предложил наградить спасших ребенка людей и присвоить им звание "Томич года".

"Еще до приезда пожарных очевидцы Вадим Половкин, Кирилл Терентьев, Галина и Роман Куликовы растянули рекламный баннер, и в него с горящего балкона на седьмом этаже выпрыгнул девятилетний мальчик. Благодаря быстрым слаженным действиям томичей ребенка удалось спасти", — сообщили в пресс-службе администрации.