Самый большой волкодав в Кыргызстане: щенков купил Миша Галустян

Дом собаковода находится в селе Мыкан Чуйской области. Аракет, как и остальные девять питомцев, живет в отдельном вольере. Осмонкулов рассказал, что ежедневно выходит на пробежку с каждым псом — утром и вечером, сообщает Sputnik Кыргыстан.

"У меня тут, как в спортивном интернате, — пробежка два раза в день. Я выполняю трехкилометровый кросс вместе с собаками — поддерживаем форму. Родословная у псов очень серьезная, там сплошь чемпионы, среди родителей есть и чемпион мира по боям — знаменитый среди собаководов пес Грозный", — говорит Осмонкулов.

По его словам, волкодавы сопровождали кыргызский народ с давних времен — порода предназначена для перегона скота и охраны его от хищников.

Осмонкулову поступало много предложений продать Аракета от кыргызстанцев, казахстанцев и китайцев. Граждане Китая приезжали к нему домой и предлагали отдать пса за 10 тысяч долларов, но мужчина отказался.

"Я в тот раз специально назвал завышенную цену, чтобы они просто отстали. Китайцы звонили мне еще два раза после того как вернулись домой. Но я не отдал Аракета. Он у меня родился, просто не хочу с ним расставаться", — делится Осмонкулов.

Он самостоятельно прививает, выгуливает и кормит своих питомцев. Старается, чтобы их рацион не был однообразным: в день собаки съедают по два килограмма мяса, грызут кости или поедают остатки из столовой.

Кыргызстанец купил первых щенков в 1989 году. С тех пор это стало его любимым занятием, а никак не бизнесом, говорит Осмонкулов. К нему приезжают гости из ближнего зарубежья купить взрослую собаку или совсем крохотного щенка. Самый именитый гость — известный российский юморист Михаил Галустян.