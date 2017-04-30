Фестиваль ледоколов проходит в Санкт-Петербурге

Прямая трансляция со старта второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Сотрудники музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили в Севастополе фрагменты античного алтаря с фигурами древнегреческих божеств. Археологи ведут раскопки на этом месте с начала апреля 2017 года. Артефакты найдены возле античной усадьбы, неоднократно подвергавшейся разграблению "черными копателями"
Томичи, которые стали очевидцами пожара в многоэтажке, спасли ребенка,они растянули импровизированный "куб жизни" и поймали девятилетнего мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры на седьмом этаже.
Совместная акция Sputnik Абхазия и представительства Россотрудничества «Георгиевская ленточка» прошла на набережной Сухума в пятницу, 28 апреля.
В ДТП, которое произошло 29 апреля в Гудаутском районе, пострадали курсанты Сухумского военного училища.
Продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!", по условиям которого в полуфинал проходят только четыре участника. Позади три месяца напряженной работы, десятки спетых песен. Сейчас, на финишной прямой, юным вокалистам особенно важна поддержка.
Открытое соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола" началось в Очамчыре 30 апреля.
В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра, но, как выяснилось, мяса грызуна в ней не так много.
Российские пограничники отметили 8-летие образования Пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия.
Курсирование между высшим и первым дивизионом чемпионата мира по хоккею стало сборной Казахстана нормой. В этот раз опять мимо элиты.
Восемь лет назад мемориал в честь 26 бакинских комиссаров был демонтирован, тела были перезахоронены, а могила предана забвению.
Представители транспортного сектора Эстонии вернулись с выставки "ТрансРоссия" и в стране начали переосмысливать транзитный потенциал.
Оползень накрыл 11 домов в Кыргызстане. В земляном "плену" в собственных домах оказались 24 человека.
"Талибан" заявляет о начале крупной военной кампании на территориях, прилегающих к южным границам Таджикистана.
Армения изучает возможности внедрения автоматизированной системы контроля за перемещением большегрузов "Платон".
Молодежь просит организовать бесплатные курсы русского языка, так как это повышает шансы на трудоустройство, заявил мэр Риги.
Президент Молдовы намерен заблокировать обнародование принятого парламентом закона о праздновании Дня Победы вместе с Днем Европы.
Вооруженные силы Узбекистана занимают 48 строчку в мировом рейтинге Globalfirepower, оставаясь самой мощной армией Центральной Азии.
Камни и деревья пополнили список природного наследия Литвы. Всего таких объектов более 600.
Никаких туристических сборов на границе Абхазии нет – лишь 60 рублей регистрационного сбора и 30 рублей курортного.
Курсирование между высшим и первым дивизионом чемпионата мира по хоккею стало сборной Казахстана нормой. В этот раз опять мимо элиты.
Представители транспортного сектора Эстонии вернулись с выставки "ТрансРоссия" и в стране начали переосмысливать транзитный потенциал.