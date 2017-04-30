Фестиваль ледоколов проходит в Санкт-Петербурге

Продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!", по условиям которого в полуфинал проходят только четыре участника. Позади три месяца напряженной работы, десятки спетых песен. Сейчас, на финишной прямой, юным вокалистам особенно важна поддержка.

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