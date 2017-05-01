Путин наградил победителя этапа "Формулы-1" в Сочи

Боттас стал лидером на гран-при Россия, вторым пришел Себастьян Феттель, замыкает тройку лидеров Кимми Райкконен.

Президент РФ с начала проведения гран-при в Сочи в 2014 году каждый раз награждает победителя этой гонки.

Вице-премьер Дмитрий Козак вручил награду за второе место, а глава Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов — пилоту, финишировавшему третьим.

Перед церемонией награждения Путин прошел в комнату, где призеры Гран-при ждут выхода на пьедестал. Президент поздравил победителей и поинтересовался их впечатлением от Сочи.

Боттас, Феттель и Райкконен отметили хорошую атмосферу на Гран-при. Феттель сказал, что по сравнению с прошлым годом зрителей на трибунах прибавилось. Путин в ответ подтвердил, что все гостиницы на эти дни в Сочи забронированы. "По сравнению с другими странами, которые уже давно принимают у себя "Формулу-1", у нас число болельщиков автоспорта растет", — заметил президент.

Глава государства поздравил гонщиков с хорошими результатами и пожелал дальнейших побед.