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Путин провел хоккейную тренировку в Сочи

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(0:41 / 5.64Mb / просмотров видео: 153)
RUPTLY
© RUPTLY.

Президент РФ Владимир Путин провёл в воскресенье хоккейную тренировку на олимпийском стадионе "Шайба", куда он приехал после сочинского этапа "Формулы-1".



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