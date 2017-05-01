Путин провел хоккейную тренировку в Сочи

Президент РФ Владимир Путин наградил в воскресенье победителя российского этапа гонок "Формула-1" пилота "Мерседес" финна Вальттери Боттаса.
Аракет — самый крупный волкодав в Кыргызстане. Его вес — 103 килограмма. Это пес сильной бойцовской породы. Родители и дед Аракета — чемпионы Казахстана и России.
Корабли "Мурманск", "Иван Крузенштерн" и "Мудьюг" прибыли на IV фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге, который проходит 29 и 30 апреля в северной столице.
Прямая трансляция со старта второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
1 мая 1870 года в Сухуме был открыт прием зарубежных и внутренних телеграмм, заработало чудо XIX века – Индоевропейский телеграф.
В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования, на которые приехали конники со всех районов Абхазии, а также многочисленные зрители - любители конного спорта.
По данным авиакомпании "Аэрофлот", в понедельник при подлете к аэропорту Бангкока рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности. Boeing 777
Узнайте, где спецназовцы должны пройти марш-бросок на расстояние 58 км за 12 часов, а кто освободил больше полутысячи заложников.
Почему похищение невест сейчас на Кавказе традиция весьма спорная рассказывает Sputnik Южная Осетия.
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Почему «Капитал» Карла Маркса до сих пор востребован в азербайджанских библиотеках?
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В Кыргызстане продолжаются поиски погибших под оползнем в селе Аюу Узгенского района Ошской области
В московском аэропорту "Внуково" задержан гражданин Таджикистана, в сумке у которого обнаружены взрывоопасный груз.
Восходящая звезда российского хоккея Артем Манукян тесно связан со своей исторической родиной и гордится своими армянскими корнями.
Группой депутатов Сейма разработаны предложения по изменению законодательства, регулирующего деятельность президента.
Мэр Кишинева будет арестован или вопросы реваншистской войны, которая ведется на сегодняшний день в Республике Молдова.
В Узбекистане впервые в истории страны пройдет Международный турнир по киберфутболу.
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85 лет назад мир услышал позывные на абхазском языке – «Говорит Сухум!». В Эфир вышел диктор Сандро Сангулиа.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа страны.
Эстония – одна из самых атеистических стран Европы. Только 16% ее жителей считают себя верующими.