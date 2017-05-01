Путин провел хоккейную тренировку в Сочи

1 мая 1870 года в Сухуме был открыт прием зарубежных и внутренних телеграмм, заработало чудо XIX века – Индоевропейский телеграф.

В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования, на которые приехали конники со всех районов Абхазии, а также многочисленные зрители - любители конного спорта.