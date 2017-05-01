Разгон демонстрации в Стамбуле

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Забеги чистокровных и песни гудаутцам: как проходили скачки в Кутоле В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда прошли конноспортивные соревнования, на которые приехали конники из всех районов Абхазии, а также многочисленные зрители - любители конного спорта. 280

Мифы грандиозной стройки XIX века: Индоевропейский телеграф в Абхазии 1 мая 1870 года в Сухуме был открыт прием зарубежных и внутренних телеграмм, заработало чудо XIX века – Индоевропейский телеграф. 116