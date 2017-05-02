Трансляция завершена: Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи

В музее Боевой Славы состоялась встреча родственников абхазских летчиков времен Великой Отечественной войны со школьниками.
Конноспортивные соревнования, прошедшие в первый день мая в селе Кутол, привлекли внимание большого числа зрителей.
Более 20 пассажиров авиарейса SU-270 Москва – Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" пострадали в результате попадания самолета Boeing 777 в зону "турбулентности ясного неба". Смотрите на видео, что происходило на борту воздушного судна.
Полиция Стамбула задержала в понедельник более 200 человек, пытавшихся пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций.
Переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения "Арена" установлен на центральной трассе Абхазии в районе поселка Приморское, система автоматически отправляет данные о нарушителях на все посты ГАИ республики. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава узнавал, как это работает и есть ли возможность избежать штрафа.
Видеомост с ветеранами Великой Отечественной войны и организаторами акции "Бессмертный полк" в разных странах на постсоветском пространстве прошел в пресс-центре Sputnik во вторник 2 мая.
По словам директора Сухумского детского реабилитационного центра Лаши Папава, центр остро нуждался в кроватях.
Десятки жертв, около сотни раненых - 40 лет назад произошла крупнейшая катастрофа в истории Белорусской железной дороги.
Исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Южной Осетии Виталия Плиева освободили из-под стражи.
Запрет на ношение одежды, которая не соответствует традициям народа Казахстана, рассмотрит правительство республики.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не обладают информацией о дате проведения встречи президентов Азербайджана и Армении.
Премьер-министр Эстонии заявил, что военная активность и "агрессивность" России оказывают влияние на безопасность балтийской республики.
Посольство Кыргызстана в России проверяет информацию о том, что на мусорной свалке в Москве найдены останки кыргызстанцев.
Идея Семена Багдасарова отправить в Сирию батальон исмаилитов вызвала возмущение у таджикских интернет-пользователей.
Российский военнослужащий Валерий Пермяков, осужденный за убийство семьи Аветисян в Гюмри, может отбывать наказание в России.
В Латвии резко упало количество предоставленных видов на жительство лицам, приобретшим недвижимость или инвестировавшим в предприятия.
Муниципальные советники на заседании городского совета вручили мэру Кишинева Дорину Киртоакэ рыбу и мамалыгу, назвав их «Взятка года».
В Узбекистане больше не используется такой ранее расхожий термин, как "милиция", заявил министр внутренних дел Абдусалом Азизов.
Намерения польского правительства по развитию порта в Эльблонге способны существенно повлиять на рынок перевозок в Балтийском регионе.
Тренер сборной России по конкуру, уроженец Абхазии, Харлам Симония о том, чем живет команда и почему конный спорт – достояние Абхазии.
Запрет на ношение одежды, которая не соответствует традициям народа Казахстана, рассмотрит правительство республики.
Премьер-министр Эстонии заявил, что военная активность и "агрессивность" России оказывают влияние на безопасность балтийской республики.