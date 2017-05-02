Трансляция завершена: Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи

Переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения "Арена" установлен на центральной трассе Абхазии в районе поселка Приморское, система автоматически отправляет данные о нарушителях на все посты ГАИ республики. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава узнавал, как это работает и есть ли возможность избежать штрафа.

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