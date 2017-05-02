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Подкинуло до потолка: пассажирка попавшего в турбулентность самолета о ЧП

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(1:24 / 9.06Mb / просмотров видео: 78)
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Более 20 пассажиров авиарейса SU-270 Москва – Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" пострадали в результате попадания самолета Boeing 777 в зону "турбулентности ясного неба". Смотрите на видео, что происходило на борту воздушного судна.



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