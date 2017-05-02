Подкинуло до потолка: пассажирка попавшего в турбулентность самолета о ЧП

Конноспортивные соревнования, прошедшие в первый день мая в селе Кутол, привлекли внимание большого числа зрителей.
Полиция Стамбула задержала в понедельник более 200 человек, пытавшихся пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций.
Президент РФ Владимир Путин провёл в воскресенье хоккейную тренировку на олимпийском стадионе "Шайба", куда он приехал после сочинского этапа "Формулы-1".
Президент РФ Владимир Путин наградил в воскресенье победителя российского этапа гонок "Формула-1" пилота "Мерседес" финна Вальттери Боттаса.
Пресс-конференция по итогам инаугурации представительства ТПП Абхазии в Италии и о подписании протокола о намерениях Сухума с одним из итальянских городов прошла в пресс-центре АГТРК во вторник 2 мая.
Педагог, писатель Анатол (Шалва) Васильевич Квициния родился 2 мая 1937 года.
Знаете, какой вид спорта самый демократичный? Где совершенно без разницы, какого вы возраста или пола? Кто-то вспомнит боулинг. Но на самом деле это – конкур. Например, национальная сборная по конкуру комплектуется из мужчин и из женщин. А ни в одном другом виде спорта на профессиональной основе ничего подобного нет.
Президент Беларуси убежден, что республике открылись новые возможности для более широкого участия в интеграционных процессах в Европе.
Президент Южной Осетии поздравил с днем рождения художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.
Председатель правления национальной компании АО "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов сравнил цирк дю Солей и Лару Фабиан, которые должны выступить в рамках выставки
Разрешение Дональда Трампа на разработку шельфовых месторождений не означает, что компании начнут в них инвестировать.
Графиня Уэссекская Софи прибывает в Эстонию с визитом, заранее запланировав встречу с британскими военными контингента НАТО.
Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал граждан страховать жилье от природных катаклизмов.
Саудовская Аравия выделит Таджикистану 200 миллионов долларов на возведение парламентского и правительственного комплексов.
Юрий Хачатуров освобожден от должности секретаря Совбеза Армении в связи со вступлением в должность генсека ОДКБ.
Рабочая группа парламента предложила изменить порядок президентских выборов в Латвии.
В Кишиневе Антикоррупционная прокуратура проводит обыски у владельцев служб такси.
Ветеран Великой Отечественной войны получил орден Красной Звезды спустя 72 года после выхода приказа о награждении.
В Литве состоится суд по событиям января 1991 года в Вильнюсе, обвиняемых граждан России на суде не будет.
1 мая 1870 года в Сухуме был открыт прием зарубежных и внутренних телеграмм, заработало чудо XIX века – Индоевропейский телеграф.
Председатель правления национальной компании АО "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов сравнил цирк дю Солей и Лару Фабиан, которые должны выступить в рамках выставки
Графиня Уэссекская Софи прибывает в Эстонию с визитом, заранее запланировав встречу с британскими военными контингента НАТО.