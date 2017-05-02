Подкинуло до потолка: пассажирка попавшего в турбулентность самолета о ЧП

Пресс-конференция по итогам инаугурации представительства ТПП Абхазии в Италии и о подписании протокола о намерениях Сухума с одним из итальянских городов прошла в пресс-центре АГТРК во вторник 2 мая.

Знаете, какой вид спорта самый демократичный? Где совершенно без разницы, какого вы возраста или пола? Кто-то вспомнит боулинг. Но на самом деле это – конкур. Например, национальная сборная по конкуру комплектуется из мужчин и из женщин. А ни в одном другом виде спорта на профессиональной основе ничего подобного нет.