Абхазские воздушные асы: правнуки первого летчика открыли экспозицию

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения первой абхазской летчицы Мери Авидзба, прошло в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба во вторник 2 мая.
"Послезавтра также исполняется 109 лет со дня рождения первого абхазского летчика Виктора Аргун", — сказал заместитель директора музея Николай Медвенский.
Во встрече приняли участие родственники летчиков из Абхази, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
Правнуки первого летчика Виктора Аргун, со дня рождения которого 4 мая исполнится 109 лет, открыли стенд с фотографиями абхазских летчиков, участников Великой Отечественной войны. Внуки, правнуки воздушных асов рассказали школьникам о жизни и боевом пути своих родственников.