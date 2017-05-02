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Абхазские воздушные асы: правнуки первого летчика открыли экспозицию

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(0:51 / 6.16Mb / просмотров видео: 15)
Sputnik / Томас ТхайцукБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

В музее Боевой Славы состоялась встреча родственников абхазских летчиков времен Великой Отечественной войны со школьниками.

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения первой абхазской летчицы Мери Авидзба, прошло в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба во вторник 2 мая.

"Послезавтра также исполняется 109 лет со дня рождения первого абхазского летчика Виктора Аргун", — сказал заместитель директора музея Николай Медвенский.

Во встрече приняли участие родственники летчиков из Абхази, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 

Правнуки первого летчика Виктора Аргун, со дня рождения которого 4 мая исполнится 109 лет, открыли стенд с фотографиями абхазских летчиков, участников Великой Отечественной войны. Внуки, правнуки воздушных асов рассказали школьникам о жизни и боевом пути своих родственников.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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