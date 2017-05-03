Взрыв прогремел в районе посольства США в Кабуле

Проект "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" - ежегодный концерт-выставка в Пицундском храме стал лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России".
Пресс-конференция по итогам инаугурации представительства ТПП Абхазии в Италии и подписания протокола о намерениях Сухума с одним из итальянских городов прошла в пресс-центре АГТРК во вторник 2 мая.
Переносной комплекс камер фото- и видеофиксации "Арена" установлены по центральной трассе Абхазии в районе поселка Приморское, которые выявляет нарушение ПДД и отправляет данные об этом на посты ГАИ республики.
В музее Боевой Славы состоялась встреча родственников абхазских летчиков времен Великой Отечественной войны со школьниками.
Поставкой детских прививок в Абхазию все послевоенное время занимается Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Народному артисту Абхазии, солисту Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Государственной хоровой капеллы Вилли Чакмач-ипа 3 мая исполнилось бы 70 лет, своего друга и коллегу вспоминает Народная артистка Абхазии Манана Шамба.
Террористы взорвали заминированный автомобиль в сирийском городе Аазаз на границе с Турцией, погибли семь человек.
Организации и активисты подали заявку на проведение акции "Бессмертный полк" в Минске. В прошлом году разрешение получено не было.
Встреча президентов России и Южной Осетии – безопасность, экономика и социальная сфера.
Общественные туалеты казахстанской столицы оказались бутафорией. Не факт, что "чудо-кабинка" позволит собой воспользоваться.
Спецслужбы Азербайджана предотвратили побег на территорию России подозреваемого в радикальном исламизме.
Члены эстонского правительства не собираются идти 9 мая с цветами к Бронзовому солдату, заявил премьер-министр Юри Ратас.
С начала года объем денег в обращении сократился почти на 2 миллиарда сомов, сообщил Национальный банк Кыргызстана.
В Твери по подозрению в финансировании "Исламского государства" задержаны пять уроженцев Центральной Азии.
Беременная Серена Уильямс вышла в свет в сопровождении жениха и отца ее будущего ребенка Алексиса Оганяна.
День Национальных вооруженных сил отметят в Латвии парадом, в котором примут участие подразделения НАТО из США, Германии и Канады.
Спецслужбы Молдовы проводят обыски в рамках расследования дела по присвоению финансовых средств европейских фондов.
На территории бывшей резиденции Оксарой, где создается музей первого президента Узбекистана, установят памятник Исламу Каримову.
Реформа образования в Литве продлится 4 года, обойдется в 150 миллионов евро и оставит два университета.
Переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения "Арена" установлен на центральной трассе Абхазии.
Общественные туалеты казахстанской столицы оказались бутафорией. Не факт, что "чудо-кабинка" позволит собой воспользоваться.
Члены эстонского правительства не собираются идти 9 мая с цветами к Бронзовому солдату, заявил премьер-министр Юри Ратас.