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Взрыв прогремел в районе посольства США в Кабуле

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(0:56 / 5.94Mb / просмотров видео: 406)
REUTERS/
© REUTERS/

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе американского посольства, в результате взрыва погибли не менее восьми человек, еще 25 пострадали.



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