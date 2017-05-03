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Научить бизнесу: Адгур Ардзинба рассказал об образовании предпринимателей

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(1:05 / 7.63Mb / просмотров видео: 14)
Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Меры по поддержке малого и среднего бизнеса стали темой круглого стола, организованного Общественной палатой Абхазии с участием министра экономики республики Адгура Ардзинба.

Целевые программы разработаны Министерством экономики Абхазии для поддержки малого и среднего бизнеса, об этом рассказал глава ведомства Адугр Ардзинба на круглом столе, организованном Общественной палатой.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Полную версию аудиобеседы с Адгуром Ардзинба слушайте здесь>>

"Одна из программ касается повышения квалификации. В 2015 году, реализовывая программу совместно с Национальным банком, мы столкнулись с тем, что некоторые люди не обладают теми знаниями, которые необходимы для ведения бизнеса. В этом ничего страшного нет, потому что базовое образование, даже высшее, не дает тех прикладных навыков, чтобы описать свою бизнес-идею в бизнес-плане. Эти базовые знания в рамках программы Минэкономики сегодня предоставляются бесплатно. На данном этапе проходит формирование группы и прием заявок. Заявки поступают, люди активно подключаются", — сказал он. 

Поддержка экспорта, по словам Ардзинба, станет еще одним инструментом поддержки бизнесменов. Программа предусматривает и субсидирование затрат по привлеченным кредитам. 

По данным главы Минэкономики, в республике около 30 предприятий, работающих на внешнем рынке. Он также добавил, что за последние несколько лет наблюдается динамика, количество экспортируемого товара увеличивается.  

Министр экономики Адгур Ардзинба также рассказал членам Общественной палаты о том, что ведомством разработана программа по льготному кредитованию предпринимателей, которую рассматривают в Кабинете Министров республики.   




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