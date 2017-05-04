Первые кадры родившихся в Австралии белых медвежат

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Жить на высоте: долгожительница из Хуапа Тина Бебия отмечает 112 лет Самая пожилая жительница Абхазии Тина Бебия живет в селе Хуап Гудаутского района. В свои немалые годы она полна сил и энергии. О секретах долголетия Тины Бебия читайте в материале корреспондента Sputnik Бадрака Авидзба. 160

Абхазское море клубники Клубничный сезон в Абхазии в самом разгаре. C плантаций села Адзюбжа Очамчырского района на центральный рынок и за границу клубнику вывозят тоннами. Сколько стоит раннее лакомство и как выращивают клубнику на земле с исконно цитрусовой репутацией, в рассказе Анжелики Бения. 394