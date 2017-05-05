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Песня от ветерана: пронзительное исполнение "Землянки" в российском посольстве

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Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (14)
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Sputnik / Томас ТхайцукБадри Есиава
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Первым приемом в новом здании российского посольства в Абхазии стало поздравление ветеранов с Днем Победы.

Посол России в Абхазии Семен Григорьев зачитал послание Владимира Путина Раулю Хаджимба.

"Я получил это письмо полчаса назад, его текст еще нигде не публиковался", — сказал посол.

Фронтовые песни, накрытые столы, поздравительные речи. Фронтовики подпевали артистам, а капитан II ранга, ветеран трех войн Александр Молочковецкий взял микрофон и исполнил песню "Землянка". Зал аплодировал капитану стоя.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Вице-президент Абхазии Виталий Габния сказал, что День Победы во всех странах постсоветского пространства приобрел сакральный смысл.

"Это праздник на все времена, значение которого трудно переоценить, — заявил Габния. — День Победы, по существу, является праздником жизни. Не важно, что мы не знаем поименно всех героев, важно, что мы помним бесценность этого подвига и передаем это знание потомкам".

Во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии воевали с фашистами, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений. 22 жителя Абхазии получили звание Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы.

Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (14)


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