Бессмертный полк в Нью-Йорке

Со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и до ее победного конца женщины Абхазии наравне с мужчинами стояли с оружием в руках на защите Родины. Женщины-бойцы, медсестры, журналисты - голоса представительниц прекрасного пола часто звучали во время войны в эфире Абхазского радио.

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