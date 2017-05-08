Песня "Нам нужна одна Победа" все громче звучит на просторах СНГ

Акция #ОднаНаВсех стартовала 24 апреля на НТВ. Строки знаменитой песни Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа, одна на всех — мы за ценой не постоим" объединяют людей разных поколений, национальностей, стран — тех, кто пережил войну и их потомков.