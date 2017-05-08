Песня "Нам нужна одна Победа" все громче звучит на просторах СНГ

Акция #ОднаНаВсех стартовала 24 апреля на НТВ. Строки знаменитой песни Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа, одна на всех — мы за ценой не постоим" объединяют людей разных поколений, национальностей, стран — тех, кто пережил войну и их потомков.
Акция #ОднаНаВсех стартовала 24 апреля на НТВ. Строки знаменитой песни Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа, одна на всех — мы за ценой не постоим" объединяют людей разных поколений, национальностей, стран — тех, кто пережил войну и их потомков.
Орден Отечественный войны и цифру "9" составили из 521 машины автомобилисты Хабаровска в честь Дня Победы.
Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов главы государства, буквально на несколько минут опередив по времени свою соперницу — главу Нацфронта Марин Ле Пен.
Пользователи из разных уголков мира присылают ролики со своим исполнением песни "Нам нужна одна Победа" в рамках акции #ОднаНаВсех.
Жители Нью-Йорка провели акцию "Бессмертный полк" и почтили память героев Второй мировой войны. Смотрите на видео, как отмечали годовщину Победы на берегу Гудзона.
Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе, его участники - воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.
К 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Sputnik Абхазия предлагает вам пройти тест на знания военных терминов на абхазском языке.
Международный турнир среди мужских команд по волейболу, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия, завершился в Сухуме.
Несмотря на непогоду, программа акции "Бессмертный полк" в Бресте не изменилась – шествие, как и планировалось, пройдет утром 9 мая.
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Жители почти 200 домашних хозяйств в Краславском районе Латвии уверены, что президентом страны является Александр Лукашенко.
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Уже 25 лет Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца работает в Абхазии. Сейчас главная миссия - поиск пропавших без вести.
Sputnik пообщался с североказахстанскими поисковиками, которые отправились на поля сражений Великой Отечественной войны.
В канун Дня Победы в Эстонии начинаются масштабные международные учения НАТО «Весенний шторм-2017».