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Песня "Нам нужна одна Победа" все громче звучит на просторах СНГ

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Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (16)
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(1:00 / 7.52Mb / просмотров видео: 222)
SputnikНТВ
© Sputnik. НТВ

Все чаще строчки из легендарной песни Булата Окуджавы звучат на просторах бывшего СССР. Смотрите свежую подборку исполнений в рамках акции #ОднаНаВсех, где приняли участие в том числе представители Азербайджана, Грузии, Молдовы, России и Таджикистана.

Акция #ОднаНаВсех  стартовала 24 апреля на НТВ. Строки знаменитой песни Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа, одна на всех — мы за ценой не постоим" объединяют людей разных поколений, национальностей, стран — тех, кто пережил войну и их потомков.

Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (16)


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