Трансляция завершена: Парад Победы на Красной площади

Все чаще строчки из легендарной песни Булата Окуджавы звучат на просторах бывшего СССР. Смотрите свежую подборку исполнений в рамках акции #ОднаНаВсех, где приняли участие в том числе представители Азербайджана, Грузии, Молдовы, России и Таджикистана.
Орден Отечественный войны и цифру "9" составили из 521 машины автомобилисты Хабаровска в честь Дня Победы.
Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов главы государства, буквально на несколько минут опередив по времени свою соперницу — главу Нацфронта Марин Ле Пен.
Пользователи из разных уголков мира присылают ролики со своим исполнением песни "Нам нужна одна Победа" в рамках акции #ОднаНаВсех.
Праздничные мероприятия, посвященные Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов начались в Сухуме.
Возложение цветов и митинг состоялись у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в честь 72 годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Радиожурналиста, директора Абхазского радио, заслуженного журналиста Абхазии Гарри Дбар в год 85-летия радио страны вспоминает его друг и коллега Отар Лакрба.
Несмотря на непогоду, программа акции "Бессмертный полк" в Бресте не изменилась – шествие, как и планировалось, пройдет утром 9 мая.
Комитет госбезопасности Южной Осетии задержал подозреваемых в обороте фальшивых стодолларовых купюр.
Sputnik пообщался с североказахстанскими поисковиками, которые отправились на поля сражений Великой Отечественной войны.
Возврат цен на нефть к уровню начала 2016 года будет означать кардинальное ухудшение ситуации для азербайджанской экономики.
В канун Дня Победы в Эстонии начинаются масштабные международные учения НАТО «Весенний шторм-2017».
После серии землетрясений, повредивших сотни домов, почти 3000 жителей Ошской области Кыргызстана размещены в палатках.
В ходе спецоперации, проведенной военными США и Афганистана, уничтожен лидер местной ячейки "Исламского государства" Абдул Хасиб.
Военно-патриотическая акция "Георгиевская ленточка" прошла в Армении с участием военнослужащих базы Южного военного округа.
Жители почти 200 домашних хозяйств в Краславском районе Латвии уверены, что президентом страны является Александр Лукашенко.
В Дубоссарах открыли памятник жертвам фашизма на месте расстрела почти двадцати тысяч евреев.
В Ташкенте презентовали "Центр содействия развитию кинематографии", который призван вывести кинобизнес на качественно новый уровень.
Вильнюс занимает второе место после кипрского Пафоса в рейтинге городов Европы по низкой стоимости расходов на поездки в выходные дни.
Уже 25 лет Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца работает в Абхазии. Сейчас главная миссия - поиск пропавших без вести.
Sputnik пообщался с североказахстанскими поисковиками, которые отправились на поля сражений Великой Отечественной войны.
В канун Дня Победы в Эстонии начинаются масштабные международные учения НАТО «Весенний шторм-2017».