Трансляция завершена: Парад Победы на Красной площади

Все чаще строчки из легендарной песни Булата Окуджавы звучат на просторах бывшего СССР. Смотрите свежую подборку исполнений в рамках акции #ОднаНаВсех, где приняли участие в том числе представители Азербайджана, Грузии, Молдовы, России и Таджикистана.