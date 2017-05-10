Ветераны на тарзанке: прыгнули со 170-метровой высоты в Сочи

Гудаутской музыкальной школе имени Ивана Кортуа вот уже около ста лет, и со дня открытия в ней не проводился капитальный ремонт. В каких условиях занимаются педагоги и ученики, что угрожает их здоровью, смотрите в видеорепортаже информагентства Sputnik.