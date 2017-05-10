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Ветераны на тарзанке: прыгнули со 170-метровой высоты в Сочи

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(0:38 / 4.33Mb / просмотров видео: 672)
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Прибывшие на экскурсию в один из сочинских парков развлечений ветераны решились на головокружительное приключение – прыжок с тарзанки.



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