Ветераны на тарзанке: прыгнули со 170-метровой высоты в Сочи

Гудаутской музыкальной школе имени Ивана Кортуа вот уже около ста лет, и со дня открытия в ней не проводился капитальный ремонт. В каких условиях занимаются педагоги и ученики, что угрожает их здоровью, смотрите в видеорепортаже информагентства Sputnik.
Праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в столице Абхазии.
Участников военного парада, акции "Бессмертный полк" и всех желающих угощали армейской кашей из полевой кухни на набережной Сухума.
Праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проходят в Сухуме.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
Гудаутской музыкальной школе имени Ивана Кортуа вот уже около ста лет, и со дня открытия в ней не проводился капитальный ремонт. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава, который сам когда-то был ее учеником, навестив родные стены, очень расстроился.
12 мая исполнится ровно сто лет со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба, автора исторического романа "Последний из ушедших". В канун этой даты репатриант из Турции Хаири Кутарба рассказал о том, как решил перевести на турецкий язык этот роман.
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Депутат просит вернуть жезлы сотрудникам дорожной полиции, поскольку регулируя движение руками, инспекторы выглядят смешно.
Эстония получит от Европы новую порцию дотаций в 68 миллионов евро, которые пойдут, в том числе, на поддержку малого и среднего бизнеса.