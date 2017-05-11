Протесты против Трампа

О любви к домашней выпечке, об ответственности перед покупателями и о жалобах подруг в интервью радио Sputnik рассказала лучший кондитер 2017 года по итогам конкурса "Праздник сладости", проведенного Торгово-промышленной палатой Абхазии, Оксана Шахинба.

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