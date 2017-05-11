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Протесты против Трампа

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В ряде городов США — Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско, прошли акции протеста против политики президента Дональда Трампа. Смотрите на видео, как проходили акции протеста.



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