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LIVE: Первый полуфинал вокального конкурса "Ты супер!" на НТВ

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (109)
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НТВ
НТВ

Смотрите трансляцию с первого полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (109)


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