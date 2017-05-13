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Индонезийское чудовище: 15-метровое создание испугало местных жителей

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Останки таинственного морского чудовища прибило на один из заброшенных берегов Индонезии, смотрите на видео, как реагировали местные жители.

Скелет и плоть длиной 15 метров и шириной два метра нашел местный житель на северном берегу острова Серам в провинции Малуку. По его словам, сперва он принял морское чудище за лодку, которая застряла на мелководье.



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