Индонезийское чудовище: 15-метровое создание испугало местных жителей

Скелет и плоть длиной 15 метров и шириной два метра нашел местный житель на северном берегу острова Серам в провинции Малуку. По его словам, сперва он принял морское чудище за лодку, которая застряла на мелководье.
Скелет и плоть длиной 15 метров и шириной два метра нашел местный житель на северном берегу острова Серам в провинции Малуку. По его словам, сперва он принял морское чудище за лодку, которая застряла на мелководье.
Инсталляция "Храм поэзии" Дианы Воуба, которая открылась на театральной площади Сухума 12 мая, посвящена юбилею абхазского поэта и прозаика Баграта Шинкуба.
Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба выступит в полуфинале международного проекта "Ты супер!" в эту субботу 13 мая.
Фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения Народного поэта Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Баграта Шинкуба открылась в Центральном выставочном зале Сухума 12 мая.
Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба родился сто лет назад
Каждую вторую субботу мая орнитологи отмечают Всемирный день перелетных птиц. В этом году он выпал на 13 мая.
Заражению программой-шифровальщиком, получившей название "WannaCry", 12 мая подверглись компьютеры и системы по всему миру. По данным экспертов "Лаборатории Касперского" атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.
Так ли безобидны витамины, и чем может обернуться бессистемное их употребление, читайте в материале Sputnik.
Банковские платежные карты могут работать с перебоями в Беларуси в ночь на 13 мая из-за технологических работ в Банковском процессинговом центре.
Депутаты парламента Южной Осетии примут окончательное решение по кандидатуре премьера на общем заседании в понедельник.
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключает появления в КХЛ второго клуба из Казахстана.
В Эстонию прибыли немецкие танки Leopard-2, которые будут задействованы в учениях НАТО "Весенний шторм-2017".
Сегодня в Азербайджане стартуют IV Игры Исламской солидарности. В Деревне атлетов в Баку прошла церемония встречи спортсменов-участников.
Кыргызстан занял 83-е место в рейтинге 100 государств – держателей крупнейших запасов золота. Россия на 7-ом, Казахстан на 21-м месте.
В подмосковной Балашихе арестован гражданин Таджикистана, агитировавший в соцсетях за "Исламское государство".
Хачатуров станет для ОДКБ локомотивом, считает Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Иван Волынкин.
Размещение в Прибалтике ракетных комплексов Patriot на постоянной основе означает нарушение основополагающего акта Россия-НАТО, считают эксперты.
По оценкам Всемирного банка через 20 лет доступный размер пенсии в Молдове составит всего 14 процентов от уровня заработной платы.
В ближайшее время Узбекистан планирует полностью отказаться от ручного сбора хлопка. Для этого стране требуется 10 тысяч хлопкоуборочных машин.
Литовская армия внесла изменения в меню солдат – на место печени, свеклы и селедки пришли гамбургеры, лазанья и сухие завтраки.
Певица Елка пожелала удачи участникам проекта "Ты супер!", рассказала про диету и поведала, почему нужно волноваться перед выходом на сцену.
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключает появления в КХЛ второго клуба из Казахстана.
В Эстонию прибыли немецкие танки Leopard-2, которые будут задействованы в учениях НАТО "Весенний шторм-2017".