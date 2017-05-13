Эльфийские песни в московском метро: кадры с ночного концерта в подземке

Смотрите трансляцию с первого полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Останки таинственного морского чудовища прибило на один из заброшенных берегов Индонезии, смотрите на видео, как реагировали местные жители.
Инсталляция "Храм поэзии" Дианы Воуба, которая открылась на театральной площади Сухума 12 мая, посвящена юбилею абхазского поэта и прозаика Баграта Шинкуба.
Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба выступит в полуфинале международного проекта "Ты супер!" в эту субботу 13 мая.
Смотрите трансляцию с первого полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Каждую вторую субботу мая орнитологи отмечают Всемирный день перелетных птиц. В этом году он выпал на 13 мая.
Найденное захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта.
МВД Латвии подготовило документ, которым определены сроки строительства и протяженность стены на границы с Беларусью
Договор между Южной Осетией и Донецкой народной республикой не направлен против третьих стран, а призван улучшать благосостояние народов.
Китай не хочет быть главным спонсором проекта "Один пояс - один путь» и не собирается брать на себя всю ответственность, считают эксперты.
Товарищи премьер-министра Юри Ратаса по партии напомнили ему о значении Дня Победы, принципах свободы слова и парировали его выпад в адрес Sputnik.
На Бакинском олимпийском стадионе прошла красочная церемония открытия IV Игр исламской солидарности.
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Небольшое армянское представительство может быть задействовано в предполагаемых зонах деэскалации в Сирии, считает арабист Армен Петросян.
Результат сборной Белоруссии на чемпионате мира не отразится на шансах совместной с Латвией заявки на проведение турнира в 2021 году.
Президент Молдовы назвал полным беспределом и провокацией отказ во въезде в республику российского и латвийского журналистов.
Прокуратура Стамбула потребовала 40 пожизненных сроков для Абдулгадира Машарипова – узбекистанца, совершившего теракт в ночном клубе Reina.
Как остановка Игналинской АЭС сказалась не только на экономике Литвы, но и на городе-спутнике атомной станции – Висагинасе.
Компьютеры по всему миру подверглись массовой хакерской атаке со стороны торояна-вымогателя, возможно самой крупной в истории.
Китай не хочет быть главным спонсором проекта "Один пояс - один путь» и не собирается брать на себя всю ответственность, считают эксперты.
Товарищи премьер-министра Юри Ратаса по партии напомнили ему о значении Дня Победы, принципах свободы слова и парировали его выпад в адрес Sputnik.