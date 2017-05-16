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Взрыв обрушил перекрытия четырехэтажного дома в Волгограде

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(0:32 / 3.62Mb / просмотров видео: 682)
RUPTLY
© RUPTLY.

Из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого четырехэтажного дома в Волгограде. По предварительным данными два человека погибли и одиннадцать пострадали в результате инцидента.



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