Взрыв обрушил перекрытия четырехэтажного дома в Волгограде

В энтомологической лаборатории Института экологии АНА директор института Роман Дбар показал под микроскопом журналистам "наглые глаза" мраморного клопа.
Пресс-конференция, посвященная старту выставочной программы "Процессы" культурной площадки СКЛАД при поддержке общественного фонда развития "Амшра" прошла в пресс-центре Sputnik во вторник 16 мая.
Рауль Хаджимба подчеркнул в беседе с представителем программы развития ООН Нилсом Скоттом, что признание независимости Абхазии позволит республике самой выстраивать политические, экономические и другие отношения с окружающим миром.
Египетские археологи обнаружили 17 мумий в подземной усыпальнице в местечке Туна-эль-Габаль провинции Минья в центральной части страны.
В Институте экологии АНА открыли энтомологическую лабораторию, не имеющую аналогов в Абхазии, директор института Роман Дбар показал журналистам под микроскопом «наглые глаза» мраморного клопа и морозильную камеру для самшита.
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Незаконное строительство объектов необходимо пресекать во всех районах и городах республики, заявил Хаджимба на встрече c генпрокурором Зурабом Ачба.
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В Южной Осетии приняли программу духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Азербайджан может ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления и преступления против государства.
Чиновникам Комитета госдоходов Армении, получавшим взятки за разрешение на провоз азербайджанских яблок, предъявлены обвинения.