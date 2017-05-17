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Волчата исследовали территорию и дрались за внимание мамы в зоопарке США

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(0:53 / 7.29Mb / просмотров видео: 142)
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Пятеро четырехнедельных щенят мексиканского серого волка вместе с матерью вышли из логова зоопарка в американском городе Брукфилд, где исследовали вольер и играли друг с другом.



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