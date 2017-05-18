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Приняли, как родных: мама Камилы Бения рассказала о лечении в Ереване

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Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Восемь подопечных фонда "Ашана" в течение года прошли лечение и реабилитацию в Ереване.

Четверо детей с диагнозом ДЦП из Абхазии вернулись после лечения в Ереване, об этом рассказала представитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.  

"Трое детей были успешно прооперированы ведущим детским ортопедом-травматологом Армении. Левону Папазяну операция не понадобилась, мальчику были приобретены и установлены ортезы (медицинский аппарат – ред.)", — сказала Джинджолия. 

Феруза Лабян, мама Камилы Бения, отметила, что изначально было подозрение, что у ребенка подвывих тазобедренных суставов. На самом деле, была необходима операция на ноге.

"Ей просто выпрямили ножку. Нога теперь стоит как нужно, она приняла нужную форму. Ей сделали ортезы, в них нужно будет ходить два месяца – будет учиться ходить заново. Было приятно, что к нам, людям из другой страны, другой республики, относились в больнице очень хорошо и внимательно, как к родным. Спасибо фонду и тем, кто помогал собирать финансовые средства, для того чтобы мы смогли поехать на операцию", — подчеркнула мама Камилы.

Мактина Джинджолия сказала при содействии "Международного Фонда Апсны" в Армении с 2016 года лечатся дети с диагнозом ДЦП. 

Подробнее об этом читайте здесь >>

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Спасем жизнь вместе (100)


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