На аукционе Christie's в Женеве продали бриллиант весом 92 карата

На пресс-конференции по итогам подписания соглашения между Абхазией и РФ о порядке формирования и деятельности совместного Информационно-координационного центра органов внутренних дел, министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия рассказал о предпосылках и задачах орагнизации.

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