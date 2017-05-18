На аукционе Christie's в Женеве продали бриллиант весом 92 карата

Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности cовместного Информационно-координационного центра органов внутренних дел подписали министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов в четверг 18 мая.
Абхазскому Государственному музею 17 мая исполнилось 100 лет. В честь этой даты президент Абхазии Рауль Хаджимба передал в Госмузей подарки, сделанные ему известными политиками.
Восемь подопечных фонда "Ашана" в течение года прошли лечение и реабилитацию в Ереване.
Домашний кот из Мельбурна по версии местных СМИ может претендовать на звание самого длинного кота в мире. Смотрите кадры с 14-килограммовым мейн-куном по кличке Омар, длина которого достигает 120 см.
На пресс-конференции по итогам подписания соглашения между Абхазией и РФ о порядке формирования и деятельности совместного Информационно-координационного центра органов внутренних дел, министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия рассказал о предпосылках и задачах орагнизации.
В ресторане "Нартаа" на набережной Сухума установили скульптурную композицию Архипа Лабахуа "Тачкум и Бабуца".
Абхазскому Государственному музею 17 мая исполнилось 100 лет. В честь этой даты президент Абхазии Рауль Хаджимба передал в Госмузей подарки, сделанные ему известными политиками.
Пока в Грузии действует закон об "оккупированных территориях" отмена визового режима со стороны России невозможно.
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Пока в Грузии действует закон об "оккупированных территориях" отмена визового режима со стороны России невозможно.
Сборная Азербайджана по футболу вышла в финал на IV Играх исламской солидарности в Баку.
Кабинет министров Армении ушел в отставку в первый день заседания парламента нового созыва, как того требует конституция.